Coronavirus, il bollettino medico di Valfabbrica: "Tutti guariti". Ordinanza per riaprire i cimiteri

"E’ con grande piacere che comunico alla popolazione che le persone contagiate nel nostro comune sono tutte guarite. Questo ci dà ottimismo per il futuro": lo ha annunciato il sindaco di Valfabbrica, Roberta Di Simone, ai propri cittadini invitando però tutti a rispettare le regione per in questo inizio di fase 2.

"Ovviamente in questa nuova fase dobbiamo ancora di più rispettare le regole perché la battaglia contro il virus non è finita. Ma dobbiamo ritenerci fortunati sia per la condizione della nostra regione che del nostro comune e per questo ringrazio tutti per aver seguito le indicazioni in queste difficili settimane".

Il sindaco ha annunciato che domani firmerà l’ordinanza di riapertura dei cimiteri da lunedi prossimo: Abbiamo atteso l’evoluzione di questa settimana proprio perché teniamo alla salute di tutti, ma allo stesso tempo capiamo la difficoltà del dover rinunciare a far visita ai propri cari, ricordo infatti che siamo stati il primo comune già a partire dalla settimana Santa di Pasqua ad aver dato accesso ai fiorai ai cimiteri per portare i fiori così come ai parroci per celebrare funzioni".