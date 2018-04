Dramma a Valfabbrica, trovato il corpo di un uomo nella sua abitazione: la città è in lutto

Dramma a Valfabbrica nel pomeriggio di oggi: è stato trovato il corpo di un uomo all'interno della sua abitazione. Da quanto trapela è stato un famigliare a farne la scoperta e immediatamente ha chiamato i soccorsi ma purtroppo non c'era più nulla da fare. Sul posto si trovano anche i carabinieri di Valfabbrica e della Compagnia di Assisi. per cercare di capire le cause del decesso. L'ipotesi al momento più accreditata è quella del gesto volontario. La notizia si è velocemente diffuso tra gli abitanti del comune che sono rimasti sconvolti per l'accaduto dato che la vittima era molto conosciuta in città. I militari hanno ascoltato i familiari dell'uomo.