Trova un portafogli dimenticato e prende tutti i soldi: incastrata dalle telecamere

Entra in un bar, nota un portafogli dimenticato da una signora sul bancone, lo apre, si prende tutti i soldi e scappa. Incastrata dalle telecamere di videosorveglia e denunciata dai carabinieri di Valfabbrica. La donna, una volta identificata dai militari, è stata chiamata in caserma ed è scoppiata in un pianto a dirotto, chiedendo scusa per il furto. E' stata comunque denunciata.

Tutto è cominciato con la denuncia della proprietaria del portafogli. La signora lo aveva dimenticato in un bar alla periferia di Perugia, subito dopo aver prelevato al bancomat per una spesa urgente. Una volta tornata al bar, dopo essere stata avvertita con una telefonata, ha ritrovato il portafogli con dentro 'solo' i documenti. Così è andata ai carabinieri, che hanno visionato le telecamere di sicurezza del bar e identificato la ladra.