Genitore disperato fa arrestare lo spacciatore del figlio: era già stato espulso e con divieto di rientro in Italia

Carabinieri a caccia di spacciatori da Valfabbrica a Perugia, con un arresto e 48 dosi di cocaina. I carabinieri erano sulle tracce dello spacciatore dopo la segnalazione del genitore di un giovane assuntore di cocaina, preoccupato per le sorti del figlio.

In base alle notizie pervenute su spaccio anche di giorno, i militari hanno attivato le indagini che hanno presto condotto gli investigatori in un parcheggio della zona di Ponte Felcino. L'appostamento ha consentito di assistere ad un episodio di cessione di stupefacente. Un uomo ha raggiunto un ragazzo che era in attesa all’interno della propria auto e ha fatto il passaggio di mano di un piccolo involucro, consegnando poi il contante; preso atto della situazione è scattato il blitz dei militari, che hanno bloccato l’acquirente recuperando la dose appena ricevuta.

I Carabinieri hanno poi perquisito l’autovettura del pusher rinvenendo, nascosto in un vano, un calzino con all’interno 48 dosi di cocaina, in confezioni di cellophane termosaldate, pronte per la distribuzione, oltre a un bilancino di precisione; nel vano porta oggetti vicino al cambio hanno inoltre recuperato e sequestrato la somma di 60 euro appena consegnata dall’acquirente.

Lo spacciatore, recentemente giunto dall’Albania, è già noto alle Forze dell’Ordine per reati simili, ed era stato espulso dal territorio nazionale con divieto di ritorno per tre anni, non ancora scaduti.

L’uomo, pertanto, è stato tratto in arresto sia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sia per essere rientrato illegalmente in Italia.

A seguito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato riaccompagnato alla frontiera.