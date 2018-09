"Sono un amico di Giovanni, posso venire?", e invece sono i carabinieri: arrestato spacciatore di cocaina

Spacciatore arrestato dai carabinieri di Valfabbrica. I militari hanno individuato e ammanettato un extracomunitario di 22 anni, regolare in Italia, che riforniva di cocaina il borgo umbro. Il pusher è stato bloccato durante una vendita con 15 bustine di coca, 500 euro in contanti e due cellulari di ultima generazione, consegnati dai clienti per pagarsi le dosi. I carabinieri hanno identificato la proprietaria di uno smartphone nuovissimo (appena 15 giorni di vita): la ragazza, giovanissima, ha confessato ai militari di averlo ceduto allo spacciatore in cambio di un grammo di cocaina.



A far scattare le indagini un curioso messaggio-fotocopia inviato dai clienti al pusher sui social: "“Sono un amico di Giovanni, posso venire?”. Secondo quanto appurato dai militari il codice serviva per contattare lo spacciatore e le consegne avvenivano tutti i giorni ed a tutte le ore nei posti più disparati. L'ultima volta, però, invece che l'amico di Giovanni, sono arrivati i militari. E anche le manette.