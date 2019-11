"Massaggi gratis, offre l'Usl" e il portafoglio scompare dalla giacca: anziano derubato in strada, due denunce

Massaggi gratuiti e senza bisogno di richiederli. Veramente un servizio innovativo quello dell'Usl. O, per meglio dire, veramente originale la scusa inventata da una sedicente fisioterapista che avrebbe approfittato della pratica terapeutica per derubare un anziano.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, l'episodio è accaduto alcuni giorni fa a Valfabbrica. Un anziano è stato avvicinato da una donna che, scesa dall'auto, senza lasciargli il tempo di aprire bocca, ha iniziato a massaggiarlo: "E' tutto gratis, offre l'Usl". E alla fine del trattamento, l'anziano ha anche ringraziato, prima di accorgersi che il portafoglio gli era scomparso dalla giacca, mentre la sedicente terapisa se ne era già andata a bordo dell'auto sulla quale era arrivata.

A quel punto ha sporto denuncia ai carabinieri che, anche grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza installate dal Comune, sono risaliti all'auto e quindi ai presunti responsabili del furto. Un uomo e una donna, marito e moglie, già conosciuti per episodi analoghi, nei confronti dei quali è scattata la denuncia per furto aggravato. A loro carico è stato avviato anche un procedimento per ottenere il divieto di rientrare nel territorio comunale di Valfabbrica.