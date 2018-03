Vaccini, cresce il numero dei bambini vaccinati. I dati in Umbria e a Perugia

Raggiunta la soglia del 95 per cento dei bambini vaccinati. Sono questi i dati presentati in Regione e in Comune sul numero delle coperture vaccinali in Umbria. “Sulla questione delle vaccinazioni obbligatorie il Comune di Perugia si è speso in maniera forte, grazie anche all’ordine del giorno del Consigliere di Forza Italia Tracchegiani proprio sulla necessità di rendere obbligatorie le vaccinazioni per l’accesso dei bambini ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali”.

Ad un anno di distanza il Consigliere Tracchegiani interviene sui numeri: “La percentuale dei bambini che in Umbria hanno coperture vaccinali per Esavalente e tetravalente è considerevolmente aumentata, raggiungendo la famosa soglia del 95% che rappresenta l’immunità di gregge. Perugia- continua il consigliere di Forza Italia- ha ottenuto risultati ancora più apprezzabili; solo 5 bambini su 1020 risultano sprovvisti di documentazione secondo quanto previsto dal dl 73/2017".

Il numero dei bambini non vaccinati rappresenta un fenomeno marginale nel comune di Perugia.“I dati sono positivi – conclude Tracchegiani – e colgo l’occasione per ringraziare il Dott. Fiore, la Dott.ssa Esposito e la Dott.ssa Pasticci per l’impegno profuso, anche in commissione comunale, per arrivare a questi risultati.”