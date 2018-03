Vaccini in Umbria bimbi sempre più protetti da morbillo e altre malattie..scattano le multe per i "non adempienti"

Ottima risposta sul fronte vaccinazioni. in Umbria. Le coperture obbligatorie nei bambini da 2 a 7 anni, hanno superato la soglia di sicurezza del 95 per cento. E questo assicura la cosiddetta immunità di gregge la quale, nel caso di alcune patologie, riduce notevolmente la circolazione degli agenti infettanti e quindi la diffusione di malattie pericolose e nuovi focolai. A renderlo noto è l’assessore regionale alla Salute, Luca Barberini, tracciando un bilancio sulle vaccinazioni infantili, dopo l’introduzione delle nuove norme in materia di prevenzione vaccinale (Legge 119/2017).

“In pochi mesi – spiega l’assessore– e cioè dall’applicazione effettiva delle nuove disposizioni normative al 10 marzo 2018, le coperture vaccinali sono aumentate di diversi punti percentuali soprattutto per il morbillo. In particolare, prendendo a riferimento il vaccino antimorbillo per il Trivalente e l’antipolio per l’Esavalente, per i bambini nati nel 2011 sono passate, nel primo caso, dal 94,7 al 97,1 per cento e nel secondo dal 97,3 al 97,8.

Per i nati nel 2012, si è passati invece dal 92,1 al 96,2 per cento e dal 96,2 al 96,8 per cento. Per i bimbi del 2013, per il Trivalente si è passati dal 91,2 al 95,1 per cento e per l’Esavalente dal 95,1 al 95,9 per cento. Infine, per i nati nel 2014, le coperture sono passate, nel primo caso, dal 92,1 al 95,5 per cento e nel secondo dal 95,5 al 96,1 per cento. “Per le coorti 2016 e 2017 non sono ancora disponibili i dati definitivi poiché le sedute vaccinali sono ancora in fase di completamento”.

“L'estensione dell’obbligo – sottolinea l’assessore – ha agevolato il recupero di quanti non avevano avviato il percorso vaccinale. I buoni risultati registrati sono frutto di un lavoro congiunto, che ha visto Regione, Usl, operatori dei centri vaccinali e pediatri uniti nella diffusione della cultura dei vaccini.”

Per quanto riguarda il quadro relativo alle sanzioni, previste dalle nuove norme per i cosiddetti non adempienti, Barberini fa sapere che “a metà marzo 2018, in Umbria i soggetti già sanzionati sono 318, mentre risultano 443 le pratiche in corso di valutazione. In particolare, nella Usl Umbria 1 sono state elevate 122 sanzioni rispetto alle quali non sono ancora disponibili i dati su pagamenti realizzati ed eventuali ricorsi; nelle Usl Umbria 2 le multe sono state 196, di cui 18 già pagate e 37 annullate per successivo adempimento all’obbligo, mentre in 24 casi è stato presentato ricorso”.

L’assessore spiega infine che “in queste ore, le Usl stanno lavorando per restituire alle scuole gli elenchi degli iscritti con l’indicazione dei ‘non adempienti’, in modo tale che i dirigenti scolastici siano a conoscenza del numero effettivo dei non vaccinati, per gli eventuali successivi adempimenti disposti dalla legge”.