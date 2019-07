La vacanza rischia di trasformarsi in tragedia: umbro salvato dall'annegamento

La vacanza al mare, per un pensionato originario dell'Umbria, poteva trasformarsi in tragedia. Brutta avventura per un 61enne che da Foligno aveva deciso di trascorrere la vacanza nella località turistica di Marotta. Il 61enne è stato salvato grazie al pronto intervento dei bagnini che l'hanno annaspare a qualche decina di metri dalla riva.

Due medici che si trovavano in spaggia gli hanno praticato subito il massaggio cardiaco per poi essere trasportato all'ospedale Torrette di Ancona. Grazie alla prontezza dei soccorritori, l'uomo è stato salvato e portato in ospedale per ricevere tutte del caso. La notizia è stata riportata da La Nazione Umbria.