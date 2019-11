Va al cinema e all'uscita trova l'auto vandalizzata e svuotata di tutto

Anche andare al cinema può costituire un rischio: oltre al film non sempre esaltante, puoi ritrovarti la macchina vandalizzata. Accade, anche troppo spesso a giudicare dalle lamentele e segnalazioni, nel parcheggio interno a Centova, ma anche in misura rilevante nel parcheggio in superficie.

In questi giorni è accaduto di restare danneggiato ad un cittadino. Oltre alla portiera forzata, per la seconda volta, è stato derubato di tutto ciò che era contenuto all’interno della vettura. Nello specifico, una macchina fotografica professionale, incautamente lasciata sul pianale, sebbene coperta dai seggiolini dei bambini.

“È la seconda volta che la mia auto viene brutalizzata. La sostituzione del blocchetto dello sportello e di quello dello sterzo, più il rifacimento della chiave elettronica, ammonta a circa 1000 euro. Purtroppo ci sono già passato. Ciò che trovo strano – aggiunge – è che tutto questo accada malgrado la presenza di una guardia. Credo che sarebbe giusto installare telecamere, almeno all’interno del parcheggio”.

Alla richiesta di chiarimenti al personale, purtroppo, il lettore ha scoperto che non è la prima volta che accade questo. Al danneggiato non è rimasto altro che sporgere denuncia.