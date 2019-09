Perde il controllo della moto e finisce contro un muretto, ferito 19enne

E' ricoverato in terapia intensiva un 19enne di Città di Castello che questa mattina, 17 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi di via Martiri della Libertà.

Secondo quanto ricostruito al momento dalla polizia locale, dopo aver superato il passaggio a livello, il mezzo è finito contro un muretto, abbattendo parte di una recinzione e quindi un palo della luce. Il ragazzo è finito rovinosamente a terra. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in ospedale per essere curato.

E' ricoverato in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita.