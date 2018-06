Urina in pieno giorno davanti a locale e negozi, rissa sfiorata in centro

Ha fatto pipì in pieno centro e davanti agli occhi di avventori e cittadini che in quel momento si trovavano in via Ulisse Rocchi. E' accaduto in particolare vicino a un locale mentre le persone erano sedute ai tavoli dell'esercizio commerciale durante l'aperitivo. Ed è a quel punto che il titolare si è avvicinato all'uomo per rammentargli un comportamento certamente poco consono, ma per tutta risposta ha ricevuto una manata in faccia.

La notizia la riporta il quotidiano La Nazione Umbria. La colluttazione ha attirato i presenti e i dipendenti del locale, mentre l'uomo, uno straniero di orgine africana, ha continuato a dare in escandescenza. Qualcuno dei presenti ha dato l'allarme ai carabinieri, altri invece hanno evitato che lo straniero potesse darsi alla fuga. Una volta arrivati, i Militari dell'Arma lo hanno bloccato e fatto salire nell'auto di servizio per essere portato in Caserma e raccolto testimonianze su quanto accaduto.