Tragedia a Perugia, uomo trovato morto in casa: inutili i soccorsi

Tragedia intorno alle 20 di ieri, lunedì 12 febbraio. Un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita all'interno del suo appartamento alla prima periferia di Perugia; da quanto risulta non rispondeva da un paio di giorni alla sorella. Preocupata, ha dato l'allarme ai soccorsi, sul posto è intervenuta la polizia, il 118 e i vigili del fuoco che sono riusciti ad entrare nell'abitazione dell'uomo, facendo la tragica scoperta. Inutili i tentativi di rianimare il 63enne, putroppo per lui non c'è stato nulla da fare. L'ipotesi è che sia deceduto per cause naturali.