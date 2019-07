Sottoposto a trapianto di cuore, è gravissimo: trasportato in elicottero a Torino

Una corsa contro il tempo per salvargli la vita. In volo dall'Umbria al Piemonte. Nella mattina del 12 luglio un uomo di 66 anni è stato trasferito con l’elisoccorso dall'ospedale di Città di Castello al Centro di Trapianto Cardiaco dell'ospedale Le Molinette di Torino. L’uomo, già sottoposto ad un trapianto di cuore effettuato a Torino nel mese di marzo, era stato ricoverato nei giorni scorsi nell’unità operativa di Cardiologia del presidio ospedaliero di Città di Castello dove i medici, vista la gravità delle sue condizioni, hanno concordato con i colleghi piemontesi il trasferimento presso il Centro di Trapianto Cardiaco dell’Ospedale Le Molinette.

Come spiega una nota dell'ospedale di Città di Castello, "Cardiologia e la Direzione di presidio insieme alla Centrale Operativa di 118 questa mattina ha attivato l’eliambulanza di Fabriano per effettuare il trasferimento. La direzione di presidio ringrazia tutti gli operatori sanitari coinvolti e la centrale operativa 118 di Perugia, per la prontezza dell’intervento effettuato. Inoltre ringrazia per la collaborazione i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e la polizia municipale di Città di Castello".