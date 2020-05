E' scomparso nel nulla da due giorni: ritrovata l'auto, elicotteri in volo

Scomparso nel nulla da due giorni. E' in corso sulle alture del Piancavallo, in provincia di Pordenone, un intervento di ricerca per ritrovare un quarantenne di Gubbio, P.F. le iniziali, domiciliato a Pordenone di cui non si hanno più notizie da due giorni. La sua auto è stata ritrovata dai Carabinieri in località Roncjade (Piancavallo). Dentro c'era anche il cellulare dell'uomo.

Sul posto i tecnici della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco. Le squadre di terra, quindici uomini divisi in sette gruppi, stanno perlustrando i sentieri del Piancavallo. C'è anche un'unità cinofila del Soccorso Alpino ed è in arrivo un'altra unità cinofila molecolare dal Trentino Alto Adige.

In volo due elicotteri: quello della Protezione Civile sta perlustrando la zona dell'Alta via dei Rondoi e quello dei Vigili del Fuoco si muove invece sulle creste della pedemontana.