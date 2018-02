Umbria, ore di angoscia per un uomo scomparso nel nulla: ricerche a tappeto per ritrovarlo

Ore di angoscia per i familiari di un anziano, le cui tracce si sono perse già dalla mattinata di oggi, giovedì 15 febbraio in zona Acquasparta. La macchina dei soccorsi per cercare di ritrovare l'uomo, un anziano di circa 70 anni, si è messa in moto fin da subito, non appena i familiari hanno segnalato l'accaduto. Al momento le generalità dell'uomo non sono state rese note, ma i soccorsi stanno battendo le zone limitrofe palmo a palmo per rintracciarlo. Le ricerche stanno proseguendo anche con l'elicottero NH500 che sta sorvolando la zona. Impegnati sul campo anche gli uomini del Sasu (Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria e i vigili del fuoco.