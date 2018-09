Allarme maniaco tra le studentesse dell'università, il tam tam su Facebook: "Finge di essersi perso"

Scatta l'allarme maniaco tra le studentesse dell'Università di Perugia. A lanciare l'allerta è la pagina Spotted: Unipg 2.0, che pubblica il messaggio di allarme: "Allerta ragazzo sulla ventina che, apparentemente nel panico, ferma dalla macchina ragazze chiedendo informazioni, pregando di salire per condurlo a destinazione, per poi iniziare a raccontare di un'erezione che ha da 24 ore e slacciarsi i pantaloni chiedendo di toccare per valutare la situazione".



E ancora: "Oltre a me so per certo che è successo ad altre 3 ragazze, sia nella zona di veterinaria che a Monteluce. Sia con una macchina bianca che con una scura. Chiedo a chiunque capitasse di annotare la targa per poter fare una denuncia". Uno scherzo di cattivo gusto o un allarme serio?



Nei commenti, sotto al post, c'è chi sdrammatizza, chi scherza, chi sfotte gli amici. Ma c'è anche chi racconta di aver vissuto un'esperienza simile: "Il tipo che ha "chiesto informazioni" a me e mia sorella.. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a prendere la targa... Ma abbiamo notato che era agitato, poi quando ho visto che non aveva realmente bisogno di informazioni ho deciso di lasciare stare e mentre mi voltavo per andare via ho visto il coso fuori... Lì per lì non avevo realizzato immediatamente, quindi non ho preso il numero della targa".