Università per Stranieri: al via l'open day aperto a famiglie e studenti, gli orari e il giorno

Tutto pronto per l’open day delle lauree triennali. L’Università per Stranieri di Perugia apre le porte, martedì, 13 febbraio 2018, con inizio alle ore 10.00, a palazzo Gallenga a tutti gli studenti delle scuole superiori, alle loro famiglie e a tutti gli interessati per far conoscere l’offerta formativa dei corsi di laurea triennale.

Nell’aula magna di palazzo Gallenga saranno allestiti infopoint e spazi dedicati presso i quali gli studenti potranno reperire ogni informazione utile e il materiale informativo relativo ai corsi, alle opportunità formative e ai servizi dall'Ateneo. Saranno presenti, oltre agli operatori dell’orientamento, docenti e studenti universitari per rispondere alle domande degli interessati. Saranno inoltre organizzate, su richiesta, visite guidate di palazzo Gallenga che si concluderanno sulla terrazza panoramica.

Nel corso dell’incontro, il Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia Giovanni Paciullo e i presidenti dei corsi di laurea triennale accoglieranno i dirigenti scolastici e i delegati per l’orientamento e per l’alternanza per presentare sia l’offerta formativa che le relative progettualità e collaborazioni cui potranno aderire le scuole. Durante l’Open Day saranno a disposizione su richiesta servizi specifici per persone con disabilità.