Università, a Gubbio la Scuola di Specializzazione in beni storico-artistici: il bando

Sono aperti i termini del bando per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in beni storico-artistici volta a formare i futuri professionisti della tutela, della conservazione e della gestione dei beni storico-artistici; vede la partecipazione, oltre che dell'Università degli Studi di Perugia, degli atenei di Urbino, L’Aquila, Teramo, Chieti-Pescara e del Molise, stabilendo così la collaborazione tra la Scuola, con sede in Umbria, e gli Atenei delle regioni contermini, Marche, Abruzzo e Molise.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 febbraio 2018. Potranno essere ammessi alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici un numero massimo di 20 candidati, previo espletamento di un concorso per titoli e prova d’esame.