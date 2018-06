Il writer impazza in piazza… dell’Università: bomboletta selvaggia ancora in azione

Il writer pazzo impazza in piazza… dell’Università. Non c’è limite alla stupidità umana. Come è dato di vedere in piazza dell’Università, nuovo capolinea di scambio urbano. Insomma: una follia dietro l’altra. Il writer – che non dorme né di giorno né di notte – ne ha scritta un’altra delle sue.

Stavolta lo spinge la pulsione fraterna, o erotica, che lo induce ad affermare “we tooghether”, con quale errore di troppo, come la doppia “o”. Per “abbellire”, si fa per dire, quell’orrenda scritta, al posto delle “h” sono stati realizzati due cuoricini. Il tutto in un nero funereo da sfiga assoluta. Un tempo, le confessioni amorose erano relegate al diario, specialmente da parte delle ragazze. Ora non ci sono più limiti: si vuol far sapere a tutti quanto si è innamorati e… quanto si è ignoranti, vandali, incivili. E il resto degli aggettivi qualificativi li scriva il lettore.