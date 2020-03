Coronavirus, il Rettore pensa agli studenti e famiglie: prorogate le rate previste per fine marzo

Il magnifico Rettore Maurizio Oliviero al fine di ridurre al minimo i disagi alla comunità studentesca, in piena emergenza sanitaria a livello nazionale, ha deciso che, per l’anno accademico 2019/2020, sono prorogate al 30 maggio 2020 la scadenza della terza rata delle tasse e contributi per gli iscritti a tutti i corsi di laurea e le scadenze per i pagamenti delle rate con termine marzo e aprile per l’iscrizione a tutte le scuole di specializzazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.