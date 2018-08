L'Università di Perugia apre le porte alle matricole: visite, testimonianze e lezioni... scatta l'orientamento

Tutto è pronto per l’edizione 2018 di SettembreOrienta l’ampio programma di incontri che l'Università degli Studi di Perugia organizza, dal 3 al 19 settembre 2018, per illustrare alle aspiranti matricole i corsi di Laurea ad accesso libero e visitare le strutture (aule, laboratori, biblioteche, spazi attrezzati, ecc.), sia della sede di Perugia, sia di quelle di Terni, Assisi e Narni.

All'indirizzo internet https://www.unipg.it/studenti-futuri è possibile visionare il calendario dettagliato degli eventi relativi alle quattro aree in cui sono raggruppati i corsi di laurea: Orientamento, modalità di accesso, come immatricolarsi, offerta formativa, agevolazioni, scadenze e tasse. Il primo appuntamento si svolgerà lunedì 3 settembre 2018, alle ore 10, nell’ Aula 3 del Dipartimento di Giurisprudenza. Previste le testimonianze di laureati e studenti.

Martedì 4 settembre 2018, sono previsti due appuntamenti: al Dipartimento di Economia, alle ore 9.30, in Aula 1, verrà illustrata la laurea triennale in Economia Aziendale (sede di Perugia). Nel pomeriggio di martedì 4 settembre, al Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, alle ore 15, in Aula Magna, dopo il saluto del direttore Mario Tosti, presentazione dei corsi in Beni Culturali, in Lettere, in Lingue e culture straniere. Alle 17 visita guidata ai vari palazzi sede del Dipartimento (Aule lezioni, Aule studio, Laboratori, Biblioteche); presenti inoltre stand espositivi e informativi (nell'atrio/portico)