Unipg, corsi di laurea ad accesso programmato: immatricolazioni prorogate

Prorogata fino alle ore 13 del 3 aprile 2018 la possibilità di presentare le domande di immatricolazione ai 6 corsi ad accesso programmato localedell’Università degli Studi di Perugia per l’a.a. 2018/2019. I corsi di laurea sono: Farmacia, Chimica e Tecnologia farmaceutiche, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Scienze motorie e Sportive, Filosofia e Scienze e tecniche psicologiche.

Gli interessati possono manifestare l’interesse all’immatricolazione ai corsi e procedere quindi all’iscrizione diretta in due sessioni: primaverile, entro le ore 13 del 3 aprile 2018, ed estiva, entro le ore 13 del 24 agosto 2018. Possono partecipare anche coloro che sono in procinto di conseguire il diploma di scuola secondaria superiore nell’a.a. 2017/2018. Gli eventuali posti non assegnati nella sessione primaverile saranno riproposti in quella estiva; inoltre, coloro che non avranno ottenuto un posto nella sessione primaverile possono ripresentare la manifestazione di interesse in quella estiva.

La prova selettiva si svolgerà solo nel caso in cui le domande di immatricolazione superino il numero dei posti disponibili; in due casi sarà unica per due corsi. Tutte le informazioni relative alle procedure, ai termini e alle modalità di accesso ai corsi verranno pubblicate alla pagina http://accessoprogrammato. unipg.it in cui saranno presenti anche dei video tutorial per agevolare i candidati nelle varie fasi della procedura di accesso ai corsi. Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare: Dott.ssa Catia Dorilli, Tel. 075 585 6655 catia.dorilli@unipg.it Dott. Biagio Cozza, tel. 075 585 6693 biagio.cozza@unipg.it