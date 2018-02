Università di Perugia, boom di iscritti ai percorsi Fit per il concorso da professore: iscrizioni ancora aperte

Sono iniziate, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia, le attività del percorso formativo per l’acquisizione dei 24 crediti necessari per l’accesso al concorso nazionale per docenti della scuola secondaria (cosiddetti percorsi FIT). Il corso, per l’organizzazione del quale l’Ateneo si è prontamente attivato dopo l’emanazione del Decreto Ministeriale del 10/08/2017, seguito poi da numerose altre università italiane, ha visto oltre 9.000 istanze di preiscrizione e la partecipazione di circa 1.500 iscritti; si tratta di un dato parziale, visto che le iscrizioni si chiuderanno ufficialmente il 9 febbraio 2018.

“Siamo molto soddisfatti per l’importante risultato che testimonia la capacità dell’Ateneo di Perugia di fornire risposte immediate e soddisfacenti agli input nazionali e un’eccellente prontezza organizzativa”, sottolineano i professori Claudia Mazzeschi e Massimiliano Marianelli, delegati del Rettore, rispettivamente, per i percorsi FIT e per la didattica. Al fine di garantire il puntuale svolgimento dei corsi, tenuto conto del gran numero di iscritti, è stato predisposto un doppio sistema di streaming. Le attività didattiche del corso proseguiranno fino al 2 marzo.