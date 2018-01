Università di Perugia, il nuovo curriculum internazionale: laurea magistrale e doppio titolo

La novità in casa dell'Università di Perugia. Presentato il curriculum internazionale in Environmental and Sustainable Chemistry del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche, frutto di un accordo fra l'Ateneo perugino (Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie) e la prestigiosa Hebrew University di Gerusalemme, grazie al quale i laureati potranno ottenere il doppio titolo.

E’ intervenuta una delegazione israeliana composta da Rafael Erdreich, Consigliere Ministeriale dell'Ambasciata d'Israele in Italia, e da sette scienziati chimici della Hebrew University. Il dottor Erdreich ha evidenziato come il curriculum internazionale con doppio titolo rappresenti un’importante opportunità per le due università coinvolte, con lo Stato d’Israele fortemente impegnato sui fronti della ricerca e dell’innovazione. Gli insegnamenti saranno impartiti in lingua inglese e al nuovo percorso curriculare sarà associato, per gli studenti, un semestre di scambio in Italia e in Israele.