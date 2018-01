L'Università brilla, il Ministero premia Perugia: quattro dipartimenti di eccellenza

Ben quattro Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia, su soli centottanta in tutta Italia, sono tra quelli selezionati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca per il finanziamento ai “Dipartimenti di Eccellenza”. Si tratta dei Dipartimenti di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Ingegneria civile e ambientale, Scienze farmaceutiche e Scienze politiche.

Ma oltre al prestigio c'è di più. Ovvero: finanziamenti costitenti per la ricerca e per nuove attrezzature. Spiega il Miur: "I Dipartimenti di eccellenza rappresentano un intervento innovativo e di forte sostegno finanziario, previsto dalla legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017). L'intervento ha l'obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale e nell'ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali. Si tratta di Dipartimenti che spiccano per la qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di sviluppo, ai quali è destinato un budget annuale di 271 milioni di euro".

Per quanto riguarda Perugia, secondo la tabella pubblicata dal Ministero, nel quinquennio 2018-2022 arriveranno più di 30 milioni di euro, sei per ogni anno. Una somma da dividere per quattro, ovviamente. E l'Unipg martedì 16 gennaio nell’aula ex-Senato di Palazzo Murena, sede del Rettorato, spiegherà come si è arrivati a questo risultato: "All’incontro con i giornalisti parteciperanno il Magnifico Rettore Franco Moriconi, i direttori dei dipartimenti Francesco Tarantelli (Chimica, Biologia e Biotecnologie), Luigi Annibale Materazzi (Ingegneria civile e ambientale), Violetta Cecchetti (Scienze farmaceutiche), Ambrogio Santambrogio(Scienze politiche), il Direttore generale dottoressa Tiziana Bonaceto e la dottoressa Piera Pandolfi, responsabile dell’ Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca dell’Ateneo", spiega una nota dell'Ateneo di Perugia. E ancora: "Il Rettore, insieme ai direttori dei dipartimenti interessati, illustrerà i progetti vincitori, il percorso che ha portato a questo prestigioso risultato e le nuove prospettive di sviluppo aperte dalle importanti risorse assegnate dal MIUR per il reclutamento di docenti e ricercatori, l’alta formazione e gli investimenti in infrastrutture innovative di ricerca".