Università di Perugia, master unico in Italia: la scadenza per l'iscrizione e tutte le informazioni

C’è tempo fino al 16 febbraio 2018 per le iscrizioni al Master in Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica, il primo, in Italia, di questa tipologia. Si rivolge a insegnanti, futuri insegnanti, orientatori o aspiranti tali, operatori di centri giovanili, informagiovani, operatori sociali, educatori.

Il Master di I livello in Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica, di durata annuale, si articola in 60 crediti formativi universitari. E’ finalizzato a fornire le basi culturali necessarie alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica in direzione della costruzione di un proprio futuro formativo e professionale e per erogare, gestire attività di orientamento secondo l’approccio narrativo. Per far questo ha come obiettivo quello di fornire le basi teoriche e metodologiche, ma anche la concreta strumentazione professionale per interventi di orientamento, inteso nella sua accezione formativa, e interventi didattici e di altro tipo che permettano di operare a diversi livelli, nel pubblico e nel privato, con impostazione preventiva e/o curativa per ridurre il disagio e la dispersione dei giovani rispetto alla propria esperienza di istruzione e formazione per favorire un’autonoma progettazione formativa e professionale.

Il bando e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili all’indirizzo Internet dell’Ateneo: www.unipg.it alle voci: concorsi - accesso corsi numero programmato – Master