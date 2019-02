Università, Elisei si candida alla guida dell'Unipg: "Un Ateneo legato alle esigenze del territorio, ma libero"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera ufficiale con tanto di programma per la candidatura alla guida dell'Ateneo di Perugia del professore Fausto Elisei, docente di Chimica Fisica. La corsa alla carica di Rettore è ufficialmente iniziata. Chi sostituirà l'ottimo rettore Moriconi che ha rilanciato l'Università di Perugia dopo un periodo difficile.

******

Carissimi,

ho deciso di candidarmi a Rettore del nostro Ateneo per il prossimo mandato. Desidero mettere a disposizione le mie competenze per lo sviluppo di un’Università Autonoma, Multidisciplinare, Aperta al cambiamento, in cui vengano svolte attività didattiche e di ricerca libere e di qualità elevata, in connessione con le esigenze del territorio.

Gli obiettivi da perseguire vanno oltre una tenuta, pur dignitosa, occorre fare quel salto di qualità che permetta il raggiungimento di posizioni di primo piano nel panorama universitario internazionale.

Ciò potrà essere raggiunto solo attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti dell’Ateneo, ciascuna delle quali sarà chiamata ad espletare creativamente le proprie funzioni.

In particolare, senza voler essere esaustivo in questa sede, ritengo indispensabili le seguenti attività:

organizzare un ufficio a Bruxelles e una Project Task Force interna di supporto alla progettazione che favoriscano l’internazionalizzazione e il reperimento di fondi per tutti i Dipartimenti;

programmare in modo trasparente l’uso delle risorse;

ampliare il Fondo Ricerca di Base;

individuare meccanismi di finanziamento della ricerca, promuovere progetti multidisciplinari, potenziare le biblioteche, sviluppare Dottorati di Ricerca più specialistici (Area Umanistica);

promuovere laboratori didattici e di ricerca, acquisire personale tecnico (Area Scientifico-Tecnologica);

sottoscrivere la Convenzione con il SSR, potenziare le Scuole di Specializzazione, fornire una laurea professionalizzante (Area Medica);

formare periodicamente il Personale, ripristinare le progressioni verticali;

semplificare le procedure amministrative;

incrementare i servizi agli Studenti e il Job Placement;

completare l’informatizzazione dell’Ateneo;

potenziare l’attività di Comunicazione interna ed esterna.



Il mio impegno è di valorizzare tutti i talenti senza barriere culturali. E a breve presenterò il programma in cui verranno dettagliate le attività complessive.