L'Università di Perugia brilla in Italia, 10 dipartimenti di eccellenza: maxi finanziamento da 30 milioni

Un premio per la qualità della ricerca svolta e uno slancio potente per il futuro “di un Ateneo generalista, ma pieno di eccellenze”, definizione del Magnifico Rettore Franco Moriconi.

Quattro dipartimenti (e i loro progetti) dell’Università degli Studi di Perugia finanziati dal Ministero dell’Istruzione con 30 milioni di euro in cinque anni e dieci (su sedici in totale) inseriti nella graduatoria nazionale delle eccellenze del Miur.



L’Unipg dell’era Moriconi taglia il nastro di un traguardo importante, “doppiando di fatto la media nazionale per dipartimenti di eccellenza”, come dice Piera Pandolfi, responsabile dell’area progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca dell’Università di Perugia.

Quindi, in soldoni (e in euro): 8,7 milioni al dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 7,3 milioni a Scienze Farmaceutiche, 6,7 milioni a Scienze Politiche e 7,3 milioni di euro a Ingegneria Civile e Ambientale.

Insomma, per dirla con le parole del direttore generale dell'Unipg Tiziana Bonaceto, "una grossa boccata d'ossigeno per le casse dell'Università". E più nel dettaglio: "19 milioni andranno per il reclutamento del personale docente e di nuovi ricercatori, 10 per la costruzione di nuove infrastrutture per la ricerca, 1 milione per attivare nuovi corsi di laurea magistrale e master internazionali". Ai 30 milioni di diretta emazione ministeriale "si aggiungerà il cofinanziamento dell'Ateneo". Ovvero "un altro milione e mezzo per il personale e 2,7 milioni per le infrastrutture".

I restanti sei dipartimenti entrati nella graduatoria del Ministero per le eccellenze “sono comunque arrivati a un passo dal finanziamento”, sottolinea sempre Pandolfi. Quindi buone nuove per Fisica e Geologia, Ingegneria, Medicina, Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Economia e Giurisprudenza.