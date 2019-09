Università, parte il primo Corso di Alta Formazione in Criminologia: 30 posti, al via le iscrizioni

L'Università di Perugia sta per varare il primo Corso di Alta Formazione in Scienze Criminologiche, la nuova opportunità formativa del Dipartimento di Giurisprudenza di Perugia. Il Corso è stato organizzato in sinergia con l'associazione Nisaba Ets e vanta fra i docenti anche il celebre psichiatra Alessandro Meluzzi, oltre a numerosi giuristi, medici, magistrati e criminologi.

Le iscrizioni al Corso saranno aperte fino al 20 settembre, mentre le lezioni inizieranno il 27 settembre e termineranno il 6 giugno 2020, per un totale di 216 ore di didattica frontale. Le lezioni si svolgeranno due week-end al mese nei giorni di venerdì (dalle 14 alle 18) presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Perugia ed il sabato (dalle 9 alle 18 con un’ora di pausa pranzo), presso il Collegio Onaosi di Viale Orazio Antinori a Perugia.

L'iniziativa è nata per rispondere alla crescente richiesta di competenze criminologiche in ambito giuridico, medico e sociologico. La criminologia e la psicologia investigativa, infatti, stanno assumendo un ruolo sempre più significativo sia nella comunità scientifica sia nel contesto dell’amministrazione della giustizia civile e penale. La legge sul c.d. giusto processo (n. 397/2000) ha introdotto una profonda innovazione nel campo processual-penalistico, creando i presupposti per la formazione di nuove figure professionali - in particolare consulenti - collegate al campo delle scienze criminologiche, psico-giuridiche e investigative.

Il Corso, che accoglierà un massimo di trenta iscritti, è strutturato in otto moduli didattici: Diritto penale e Procedura penale, Criminologia, Sociologia, Medicina legale, Psichiatria forense, Psicologia, Sociologia e Digital forensics. L’accesso al Corso è riservato a chi possiede almeno una laurea triennale ed agli iscritti ai corsi magistrali che abbiano già maturato almeno 180 crediti formativi universitari nel proprio percorso di studio. Tutte le informazioni sul Corso sono disponibili sul sito: www.associazionenisaba.it