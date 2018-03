Unipg, immatricolazione ai sei corsi ad accesso programmato: c’è la possibilità di saltare il test

L’Università di Perugia ha previsto per l’a.a. 2018/2019 il numero programmato per 6 corsi di laurea: Farmacia, Chimica e Tecnologia farmaceutiche, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Scienze motorie e Sportive, Filosofia e Scienze e tecniche psicologiche. Gli interessati possono manifestare l’interesse all’immatricolazione ai corsi e procedere quindi all’iscrizione diretta in due sessioni: primaverile, entro le ore 13 del 26 marzo 2018,ed estiva entro le ore 13 del 24 agosto 2018.



Per agevolare l’adesione dei futuri studenti, l’Ateneo ha predisposto video tutorial e introdotto importanti novità: la previsione di due sessioni per manifestare l’interesse all’immatricolazione, una primaverile a cui possono partecipare anche coloro che sono in procinto di conseguire il diploma di scuola secondaria superiore nell’a.a. 2017/2018 e una estiva, a ciascuna delle quali è stato riservato un contingente di posti; per la sessione primaverile, in considerazione della concomitanza con la preparazione agli esami di stato, l’eventuale prova selettiva potrà essere sostenuta, oltre che nella sede di Perugia, anche a Milano e Bari.

Gli eventuali posti non assegnati nella sessione primaverile saranno riproposti in quella estiva; inoltre, coloro che non avranno ottenuto un posto nella sessione primaverile possono ripresentare la manifestazione di interesse in quella estiva. La prova selettiva si svolgerà solo nel caso in cui le domande di immatricolazione superino il numero dei posti disponibili; in due casi sarà unica per due corsi.

L’eventuale prova selettiva si svolgerà soltanto qualora il numero dei candidati superi il numero dei posti programmati per ciascuna delle due sessioni (primaverile ed estiva) e in modalità computer-based presso le sedi che saranno attrezzate con personal computer (Perugia, Milano e Bari).

La prova sarà composta da 60 quesiti, con 5 opzioni di risposta sugli argomenti di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi (quali ad es. Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, etc.). I criteri di valutazione delle prove saranno i seguenti: 1 punto per ogni risposta esatta; Meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data. In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.

Il contributo unico valido sia per la manifestazione dell’interesse all’immatricolazione, sia per la partecipazione alla eventuale prova selettiva è pari a euro 20,00 per sessione. Fermo restando che il test ci sarà soltanto se si supererà il numero previsto per ogni corso a programmato locale, in ogni caso non è prevista una “bocciatura” al test, ma una graduatoria di merito: potranno entrare tanti studenti quanti ne prevede il corso a numero programmato scelto e gli altri saranno ovviamente esclusi. Tuttavia la stessa graduatoria potrà scorrere nel caso in cui vi siano dei rinunciatari.