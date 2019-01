SPECIALE EUmbria - Rafforzata la cybersicurezza: più protezione cittadini e minori costi per imprese

Articolo realizzato nell’ambito del Progetto FISE- Europe Direct Terni – Comune di Terni – Università di Perugia, con il cofinanziamento della Commissione Europea".

Lo scorso 10 dicembre i rappresentanti della Commissione europea, del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto una importante intesa politica circa i regolamenti in ambito di cybersicurezza. Il nuovo accordo istituisce un quadro unico per i certificati europei di cybersicurezza validi in tutta Europa. L’intento è quello di aumentare la sicurezza di prodotti, processi e servizi sin dalla fase iniziale della loro progettazione. Tener conto di questi nuovi parametri consentirà alle aziende di risparmiare non dovendo richiedere più certificati nei vari paesi. Piccole e medie imprese saranno così incentivate ad investire nella cybersicurezza, mantenendo i propri prodotti sicuri e competitivi.

Dopo un semestre nero in cui gli attacchi informatici hanno subito un incremento del 30%, le nuove misure approvate confermano e rafforzano il ruolo dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e propongono nuovi standard di sicurezza informatica. In un mondo che vede il mercato virtuale aumentare il suo volume d’affari alla velocità della luce, la presenza di un organo di controllo permanente per la sicurezza informatica diviene

necessario se non indispensabile al mantenimento della legalità.

Il nuovo regolamento per entrare in vigore, dovrà ancora essere approvato ufficialmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE ed essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Quali i punti di forza? L’erogazione di maggiori risorse all’ENISA, il carattere permanente del suo mandato ed una maggiore cooperazione con gli Stati membri per aiutare le persone a fidarsi dei dispositivi che utilizzano nella vita di tutti i giorni.

"Migliorare la sicurezza informatica in Europa e aumentare la fiducia dei cittadini e delle imprese nella società digitale è una priorità assoluta per l'Unione europea". Ha affermato Mariya Gabriel, commissario per l’Economia e la società digitale. "Sono fermamente convinta che l'accordo di stasera migliori sia la sicurezza generale della nostra Unione, sia la competitività delle imprese".