Una perdita consistente ha interessato Largo Cacciatori delle Alpi: task-force in azione

Una perdita consistente ha interessato Largo Cacciatori delle Alpi, sul fronte via Marconi, nella tarda serata di ieri. L’elevato volume d’acqua che si riversava sulla carreggiata costituiva un serio pericolo per le vetture in transito. Da qui la chiamata per porre argine alla perdita. Intervenivano i mezzi e gli operai della Cesap che si adoperavano al fine di normalizzare rapidamente la situazione. Qualche disagio per il traffico veicolare che ha dovuto subire un inevitabile rallentamento. La notizia e le immagini ci giungono dall’amico Simone Merlini.