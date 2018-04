Un garage va in fiamme nel giorno di Pasqua, a rischio altri immobili: Vigili del Fuoco evitano il peggio a San Feliciano

Un cortocircuito poteva distruggere un'abitazione e forse anche le altre limitrofe nella frazione lacustre di San Feliciano, comune di Magione. Le fiamme sono partite dal garage ma per fortuna il fumo ha fatto scattare l'allarme e la richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco. Nell'abitazione non c'era nessuno per cui i vigili, non senza difficoltà hanno dovuto usare la mototroncatrice per aprire la porta del locale; una volta dentro ci sono volute due ore sia per spegnere le fiamme che mettere in sicurezza l'intero stabile. I tecnici stanno vagliando le cause che hanno scaturito le fiamme.