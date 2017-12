Un bel volo in deltaplano ma con finale col brivido: rimane incastrato tra i rami di una quercia

Doveva atterrare con il suo deltaplano sulla pista di Rivotorno di Assisi dopo un lungo volo, il 24 dicembre, sotto un sole meraviglioso e ad una temperatura fredda ma accettabile. Ma qualcosa è andato storto e alla fine si è trovato, come in un film comico, "abbracciato" ad una quercia. Per la verità è rimasto incastrato e ferito tra i rami. A quel punto è scattato l'intervento dei vigili del fuoco di Assisi e la squadra Saf della centrale di Perugia. A dare l'allarme è stato lo stesso pilota chiamando i soccorritori a cui ha fornito le coordinate della sua posizione. Tanta paura ma alla fine niente di grave. Passerà un Natale acciaccato ma felice.