Coronavirus, cancellata anche l'ultima zona rossa dell'Umbria: i nuovi dati, situazione sotto controllo

Alle 20 di stasera anche l'ultima zona rossa dell'Umbria, quella di Giove nel ternano, sarà definitivamente cancellata, nel giorno dell'Umbria che tocca quota zero contagi. La Regione fa sapere che all luce della relazione fornite dalla Usl Umbria 2 non c'è necessità di emettere una nuova ordinanza per prolungare la zona rossa. Ad oggi dopo l'intervento della task-force a Giove la situazione è questa: 36 guarigioni, 3 ricoverati di cui nessun più in terapia intensiva. Il numero dei soggetti sintomatici in sorveglianza sanitaria è pari a 5; le famiglie attualmente coinvolte sono scese da 10 a 4; i soggetti isolati sono 6 unità mentre i casi positivi presenti nel Comune di Giove sono solo 11.

"La situazione - scrive la Regione - nella ormai ex zona rossa del comune di Giove, dunque, si può definire ad oggi sotto controllo, grazie alle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 disposte attraverso le due ordinanze Presidenziali su proposta dell’azienda Usl Umbria 2, e grazie anche all’indagine a tappeto e all’efficace sorveglianza sanitaria dei residenti e all’assistenza attiva territoriale e domiciliare."