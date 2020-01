LA VIGNETTA di Pino Pellegrini. Virus Cinese, scatta l'allerta negli aeroporti. Ma a quello di Perugia...

Massima allerta in tutto il mondo per il nuovo virus scoperto in Cina che sta facendo vittime e la cui cura ancora non è stata trovata per i casi più acuti. La prevenzione è scattata anche in tutti gli aeroporti italiani dove l'allerta è alta per il traffico di passeggeri provenienti dalle zone a rischio e che potrebbero aver contratto, ma ancora senza sintomi, il male. Il nostro Pellegrini, ha descritto a modo suo, all'allerta rischio contagio anche all'aeroporto di Sant'Egidio... Buona satira!