Il coronavirus non ferma il grande cuore dei donatori di Foligno, Spoleto e Valnerina: "Ricostituite le scorte di sangue"

Gli appelli dei giorni scorsi hanno portato ad una importante risposta di donatori di sangue nei centri di Raccolta dell’Azienda Usl Umbria 2 (Foligno-Spoleto-Valnerina-Terni). Un grande e lodevole gesto di solidarietà in questa fase di emergenza “che ha permesso - afferma la dottoressa Marta Micheli, responsabile del servizio Immunotrasfusionale dell’Azienda Usl Umbria 2 - non solo di ricostituire le scorte ma anche di assicurare la compensazione interregionale per le aree più in difficoltà”.

C’è la necessità di continuare a donare ma attraverso la prenotazione telefonica, per evitare affollamenti e per garantire che, con una puntuale programmazione, anche nelle prossime settimane ci sia una costante disponibilità di sangue per tutti i pazienti e si possano garantire le terapie anche nei prossimi giorni. Le Avis comunali collaborano con l’Azienda Usl Umbria 2 per programmare la prenotazione

