"C'è un giovane che brandisce un'ascia in città": l'allarme dei cittadini, denunciato 19enne

E' stato identificato l'uomo armato di ascia che girava a piedi in una delle vie principali di Orvieto: si tratta di un giovane diciannovenne di nazionalità rumena che da alcuni mesi risiede in Umbria con la propria famiglia. Al commissariato di polizia giovedì scorso erano giunte numerose segnalazioni da parte di cittadini allarmati e preoccupati per la presenza di un giovane che girava per strada con un machete in mano, sparito però nel nulla prima dell’arrivo delle pattuglie delle Forze dell’Ordine. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, fortunatamente non si trattava di una persona con intenti criminali, ma di un atto incosciente di un giovane che, per futili motivi,

aveva attraversato viale Primo Maggio, gesticolando vistosamente con in mano un’ascia. La bravata è costata una denuncia a piedere libero per porto abusivo di strumenti da taglio atti ad offendere.