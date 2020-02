"Facciamo i tamponi per il coronavirus": la nuova truffa per entrare nelle case degli anziani

Approfittando della confusione e della paura da coronavirus, soprattutto tra gli anziani che sono i più a rischio e meno informati, alcuni sciacalli anche in Umbria stanno lucrando sulla pelle degli onesti. Gli sciacalli si fingono, ora, addetti delle aziende sanitarie incaricati di fare dei tamponi a scopo preventivo. Come sempre le vittime scelte sono: anziani soli in casa. Una volta conquistata la fiducia ed entrati in casa uno dei due si occupa del proprietario e l'altro fruga nei cassetti delle varie stanze a caccia di soldi e valori. Le forze dell'ordine invitano a non aprire e denunciare tutto. Vi ricordiamo che in nessuna disposizione della Regione e delle Aziende sanitarie sono stati autorizzati tamponi a scopo preventivo direttamentea a domicilio.