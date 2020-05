Trasimeno, recuperato nel lago il corpo senza vita di un pescatore

Lutto sul Trasimeno dove nella tarda mattinata di oggi (18 maggio) è stato recuperato il cadavere di un 70enne pescatore di Castiglione del Lago, Pietro B., socio di una copperativa di Panicarola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'allarme è stato dato da alcuni pescatori che hanno segnalato la presenza di un corpo alla foce del fiume Anguillara. Giunta la segnalazione al 118, sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco la cui squadra è rientrata però alla base una volta capito che il suo intervento non era più necessario. A recuperare la salma, messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati infatti gli stessi pescatori di Panicarola. Le cause del decesso non sono ancora chiare, anche se al momento si ipotizza un malore accusato dall'uomo mentre era sulla sua barca.