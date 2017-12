Tragedia in Umbria, esce e scompare nel nulla: trovato morto vicino casa

Tragedia in Umbria nel primo pomeriggio di giovedì 28 dicembre. Un uomo di 84 anni è stato trovato morto ad Avigliano Umbro. L’anziano era scomparso da casa sua, in località Toscolano, ed erano scattate subito le ricerche da parte dei vigili del fuoco. Indagini in corso per ricostruire la dinamica della tragedia.