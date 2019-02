Umbria, tragedia in un campo di Stroncone: anziano trovato morto

Tragedia in Umbria. Nella serata di ieri un anziano è stato trovato morto in un campo a Stroncone, in zona Rocca Carlea. Sul posto i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino. Trovato poco distante anche il trattore dell'uomo. Inutili tutti i tentativi di soccorso. La vittima è stata identificata: si tratta di un ottantatreenne del posto. La salma è stata recuperata dagli uomini del Sasu.