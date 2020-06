Umbria, continuano i disagi sul viadotto Montoro: uomini Anas in strada per segnalare percorsi alternativi

Proseguono anche oggi i lavori avviati da Anas per la riapertura del viadotto “Montoro”, sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte) in provincia di Terni. Anas sta provvedendo al potenziamento della segnaletica lungo i nuovi percorsi alternativi individuati dalla Prefettura di Terni nell’ambito del COV (Comitato Operativo Viabilità), mentre le squadre del personale su strada sono impegnate nell’assistenza agli utenti, in coordinamento con le Forze dell’Ordine.

Inoltre, Anas – dopo la riapertura del viadotto Montoro – valuterà con la Regione gli interventi di sistemazione della viabilità alternativa e, in particolare, sono allo studio progetti per migliorare la viabilità nel Comune di Narni, proposti dal Sindaco Francesco De Rebotti, mediante modifiche ad alcune intersezioni a raso esistenti.