Umbria, si arrampica sulla parete di un palazzo e cerca di entrare in un appartamento

Lo ha notato arrampicarsi sulla parete del condominio di fronte e poi cercare di scavalcare un balcone del primo piano. Ha così allertato il 113 e in pochi minuti è arrivata una pattuglia della squadra volante che si trovava già nel centro di Terni.

Gli agenti lo hanno bloccato e identificato: si tratta di un 46enne rumeno, con un precedente penale per ubriachezza. In stato confusionale, l’uomo è stato denunciato per violazione di domicilio ed è stato allontanato da Terni con la misura del divieto di ritorno per 3 anni, firmata dal questore Antonino Messineo.