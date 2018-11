Umbria, trovato cadavere in casa: era morto da giorni, indagini in corso

Tragedia nella notte a Terni. Un uomo di 68 anni è stato trovato morto in un appartamento di via Vanzetti. Il decesso risalirebbe a diversi giorni fa.



Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, anche i medici del 118. Inizialmente era stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, che però non si è più rivelato necessario. Le indagini sono affidate ai carabinieri.