Umbria, nessuno risponde e i vigili del fuoco entrano dalla finestra: trovato cadavere, sul posto la polizia

Dramma nel pomeriggio di oggi, 12 marzo, nel quartiere San Lucio, in via Sant’Apollonio, a Terni. Su richiesta degli agenti della squadra volante della questura, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una persona.

Entrati in casa dalla finestra dell’appartamento, i vigili del fuoco hanno scoperto il cadavere di un ternano di 57 anni.