Umbria, tragedia: trovato morto in casa dopo giorni

Tragedia in Umbria. I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti ieri in Largo Mezzetti, dopo una segnalazione. Entrando in un’abitazione hanno rinvenuto una persona, di 79 anni, priva di vita.



L’uomo. secondo una prima ricostruzione dei fatti, era deceduto già da alcuni giorni, probabilmente per cause naturali, ma era rimasto lì senza che nessuno se ne accorgesse.



L’allarme era stato lanciato dall’amico che non aveva ricevuto sue notizie proprio da qualche giorno. Sul posto le forze dell’ordine per effettuare le indagini e gli accertamenti del caso e gli operatori del 118.