Umbria, trovato cadavere di una donna in un canale: indagini in corso

Il cadavere di una donna di circa cinquant’anni è stato trovato nella tarda mattinata di sabato 13 giugno nel canale Cervino, nella zona di strada Santa Filomena.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e della squadra volante della questura di Terni oltre agli uomini dei vigili del fuoco e i medici del 118. Gli investigatori hanno raccolto la testimonianza di un agricoltore della zona che ha riferito di essersi accorto di qualcosa di strano poiché non riceveva più l’acqua per irrigare i campi. Controllando il canale, ha notato il cadavere della donna con le testa immersa nell’acqua.

Da chiarire le cause del decesso, ma non è esclusa alcuna ipotesi. Indagini in corso con il coordinamento della procura della Repubblica di Terni.