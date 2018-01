Umbria, 31enne brucia vivo per strada: il bollettino medico

Dramma in Umbria. Nella mattina dell’11 gennaio un uomo di 31 anni è stato trasportato dal 118 al Pronto Soccorso di Terni con gravi ustioni su tutto il corpo. Il paziente, in prognosi riservata, spiegano dal Santa Maria di Terni, "è stato stabilizzato e sta per essere trasferito urgentemente al Centro Grandi Ustioniati di Cesena, accompagnato da una equipe medica dell’ospedale di Terni". Il ragazzo, avvolto dalle fiamme, era stato soccorso da due persone di passaggio in strada Santa Giusta. Sul posto anche la polizia e i vigili del fuoco.